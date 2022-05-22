كورونا اليوم .. 467 إصابة جديدة وشفاء 493 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، فيما رصدت تعافي 493 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة 763.042 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا 747.492 حالة، وتم تسجيل حالتي وفاة ، حيث وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 9.130 حالة.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.