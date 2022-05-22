محمد بن مسعود - الدمام - انبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق .. وبعد فتحها كانت المفاجأة!
عثر على جثة متحللة لشاب كويتي، داخل إحدى الشقق في منطقة خيطان، حيث أحيلت إلى الطب الشرعي، لتحديد سبب الوفاة.
ووفق صحيفة “القبس” الكويتية، فإن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من حارس بناية مصري الجنسية عن انبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق في منطقة خيطان، فتوجه على الفور رجال الأمن إلى الموقع، وبعد طرق الباب عدة مرات دون استجابة من أحد تم أخذ الإذن القانوني وكسر الباب.
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وقال المصدر الأمني، إن رجال الأمن عثروا على جثة متحللة لشاب كويتي ملقاة في صالة الشقة، وبجوارها أدوات تعاطي مواد مخدرة، مبينا أنه جرى رفع الجثة من قبل رجال الأدلة الجنائية، وتسجيل قضية بالواقعة.
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