هيئة فنون الطهي تنظم سادس لقاءاتها الدورية بعنوان “مطبخنا في العالم”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تنظم هيئة فنون الطهي مساء يوم الأربعاء القادم سادس لقاءاتها الدورية المفتوحة خلال العام الجاري تحت عنوان “مطبخنا في العالم”، الذي سيقام افتراضياً بمشاركة مسؤولي الهيئة، حيث سيُتاح الحضور فيه لكافة الممارسين والمهتمين بمجال الطهي وفنونه المختلفة في المملكة، وذلك عبر رابط إلكتروني ستنشره الهيئة في حسابها الرسمي بمنصة “تويتر”.

ويناقش اللقاء العديد من المحاور المهمة، ومنها عرض إستراتيجية الهيئة تجاه تطوير القطاع، وتوضيح ما جرى إنجازه وتنفيذه منها، وتسليط الضوء على الملفات المستقبلية التي تحملها الهيئة، على أن يتخلل اللقاء إجابة مسؤولي الهيئة عن كافة الاستفسارات المقدمة إليهم من الحضور.

وتسعى الهيئة في تنظيمها لمثل هذه اللقاءات الدورية المفتوحة إلى خلق مجال اتصالي فعّال مع منسوبي القطاع، وتعزيز الحوار المشترك مع الأفراد والجهات ذات العلاقة، بما يحقق التكامل في الجهود الوطنية الرامية إلى تطور القطاع ومنسوبيه.