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ضبط 54 مخالفاً لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

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الدمام - شريف احمد - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (54) مخالفاً لنظام البيئة، حيث تم ضبط 4 مخالفين لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصص لها ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة ، كما ضبطت 21 مخالفا لرعيهم 991 متنا من الإبل و735 رأسا من الأغنام في مواقع ممنوعة.

وتم ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة بالصيد دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة بمحافظة العلا ، وبحوزتهم 3 بنادق و50 ذخيرة ، وأيضا ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة بالصيد دون ترخيص في منطقة تبوك.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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