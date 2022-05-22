شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 54 مخالفاً لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (54) مخالفاً لنظام البيئة، حيث تم ضبط 4 مخالفين لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصص لها ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة ، كما ضبطت 21 مخالفا لرعيهم 991 متنا من الإبل و735 رأسا من الأغنام في مواقع ممنوعة.

وتم ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة بالصيد دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة بمحافظة العلا ، وبحوزتهم 3 بنادق و50 ذخيرة ، وأيضا ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة بالصيد دون ترخيص في منطقة تبوك.