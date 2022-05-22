شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها في 29 موقعاً بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تقديم الخدمات للرجال والنساء في مقر مستشفى بقيق العام لمدة 3 أيام

• توافر الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مقر شرطة محافظة الأحساء

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (29) موقعاً حول المملكة ، وذلك ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية،

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم بتقديم الخدمة للرجال في محافظة النبهانية، وللنساء في مكتب التعليم بمحافظة النبهانية، ويوم الاثنين في المتوسطة الأولى بالمذنب، ويوم الثلاثاء في المتوسطة الثانية بالمذنب، وإدارة التعليم بالبكيرية لمدة يوم لكل موقع، فيما تقدم الخدمة للنساء يوم الأربعاء في مركز صحي الخزان بمحافظة رياض الخبراء لمدة يومين، ويوم الخميس تقدم الخدمة في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، وكلية التقنية للبنات بمحافظة البدائع، وللرجال في متوسطة حفص لتحفيظ القرآن الكريم، ومتوسطة عبدالله بن مسعود، والمركز العلمي بمحافظة عنيزة لمدة يوم لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة عسير بتقديم خدماتها للرجال والنساء اليوم في مركز الحيمة، والكلية التقنية بمحافظة خميس مشيط، ويوم الأربعاء في الغرفة التجارية بمحافظة بيشة لمدة يومين لكل موقع، وللنساء في الكلية التقنية بمحافظة محايل عسير لمدة يوم.

كما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم خدماتها للرجال في مركز سديرة بمحافظة الطائف لمدة أسبوع، ومركز قيا لمدة يوم، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد.

وفي منطقة الباحة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم الخدمة اليوم للرجال والنساء في مقر محافظة بني حسن، وللرجال في متوسطة وثانوية الملك فهد في بني سار، ومدرسة أبو عبيد بمحافظة قلوة لمدة يومين لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية اليوم بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مقر مستشفى بقيق العام بمحافظة بقيق لمدة ثلاثة أيام، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال في مقر شرطة محافظة الأحساء لمدة يوم.

وفي منطقة الحدود الشمالية تقوم الوحدات المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للنساء في مركز روضة الهباس لمدة ثلاثة أيام، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال في مركز زهوة لمدة يوم واحد.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم الخدمة للنساء في مدينة الملك عبد العزيز العسكرية بمنطقة تبوك لمدة أسبوعين، فيما تقدم الخدمة للرجال والنساء في محافظة الشملي بمنطقة حائل لمدة أسبوع، وفي منطقة الجوف تقدم الخدمة للرجال والنساء في مركز الحديثة لمدة ثلاثة أيام، بينما تقدم الخدمة اليوم للرجال في محافظة ثار بمنطقة نجران لمدة أسبوع، ويوم الأربعاء للنساء لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.