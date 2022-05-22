اخبار الخليج – جمعية وطني البحرين تستضيف الدكتور ضياء توفيقي في محاضرةٍ  عن «مهارات وأساسيات العمل التطوعي» 

محمد بن مسعود - الدمام - استضافت الجمعية مساء الأثنين الدكتور ضياء توفيقي أحد رواد العمل التطوعي في مملكة البحرين وذلك بقاعة مركز الأيام الإعلامي في الجنبية، حيث قدم ورحب مدير الندوة محمد بودواس بالدكتور ضياء لتقديم محاضرته عن ” مهارات وأساسيات العمل التطوعي” حيث نقل المحاضر خبرته التطوعية التي امتدت لسنوات طويلة بإسلوب علمي لنشر ثقافة العمل التطوعي وتطرق الى تاريخ العمل التطوعي عالمياً منذ نشأته وتطوره.

كما تحدث عن الأبعاد والركائز الأساسية للعمل التطوعي كالأهداف والفوائد والمبادئ والمهارات المطلوبة بالاضافة الى أنواع العمل التطوعي ومجالات العمل ومسؤوليات وحقوق وواجبات المتطوع.

ومن ثم دار النقاش مع الحضور الذي تفاعل مع المحاضر وعنوان المحاضرة.

حضر المحاضرة عدد كبير من المهتمين من الجمهور وأعضاء الجمعية وفي نهاية المحاضرة قدم رئيس الجمعية الأستاذ فواز احمد سليمان درعاً تذكارياً للمحاضر كما قدم أيضاً درعاً لمدير الندوة السيد محمد بدر بودواس.

وبعد المحاضرة تفضل الدكتور ضياء توفيقي بإهداء كتابة ” مهارات وأساسيات العمل التطوعي” على الحضور والتوقيع عليه.