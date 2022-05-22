اخبار الخليج – نور: 19مسجد وجامع أتم ختم القرآن خلال شهر رمضان.. الأوقاف السنية نفذت سلسلة من الأنشطة والفعاليات الدينية الرمضانية

محمد بن مسعود - الدمام - أقامت إدارة الأوقاف السنية سلسلة من الفعاليات والأنشطة الدينية خلال شهر رمضان لعام 1443/2022، تهدف لنشر الثقافة الإسلامية وتعزيز الوازع الديني بين أفراد المجتمع، وتهيئة الأجواء الروحانية خلال الشهر المبارك.

وفي هذا الصدد صرح المهندس يوسف أحمد نور، مدير إدارة الأوقاف السنية، بأن جهود الإدارة الدعوية تحظى برعاية واهتمام طوال العام وخلال شهر رمضان تتضاعف وتطرح أنشطة وفعاليات مميزة لنشر الثقافة والتوعية الدينية لجميع المسلمين في هذا الشهر الروحاني التي تتقرب القلوب إلى المولى عزوجل وتتأدب النفوس عن المعاصي.

وأكد المهندس نور، أن الإدارة قامت بإعداد برامج تهيئة استعدادً لدخول شهر رمضان حيث إقامت 56 محاضرة دينية في مختلف مساجد وجوامع محافظات المملكة، كما نظمت مسابقة تفسير القرآن الكريم شارك فيها 348مشتركاً. ووزع 77 واعظاً دينياً في 378 مسجداً وجامعاً طوال الشهر المبارك، إضافاً إلى إقامة 3 محاضرات دينية لعلماء من خارج مملكة البحرين، علاواً على ذلك تم إصدار كتاب دليل المسلم في رمضان وكتابة 42 درساً لأكثر من 400 مسجد وجامع.

وتابع نور، ولضمان راحه المصليين و تأديه العبادات في أجواء مناسبة نسقت الإدارة مع 12 ضيف من خارج مملكة البحرين لإمامة صلاة التروايح، وبالتعاون مع إدارة القرآن وزع 10 أئمة من طلاب مراكز التحفيظ لإمامة صلاة التراويح. كما تم اعداد برنامج لمراجعة القرآن الكريم شارك فيها 50 إماماً. مؤكداً بأن 19 مسجد وجامع ختم القرآن في صلاة التراويح.

وتتوجه إدارة الأوقاف السنية بالشكر إلى الخطباء والأئمة والمؤذنين على تعاونهم وجهودهم المباركة خلال الشهر الفضيل، سائلين المولى تعالى أن يكتب لهم المثوبة والأجر في صحائف أعمالهم يوم القيامة.