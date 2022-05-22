بدءا من اليوم.. فرض مقابل مالي على العمالة المنزلية الزائدة عن 4 للفرد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تبدأ اليوم الأحد، المرحلة الأولى من قرار مجلس الوزراء بفرض مقابل مالي على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على 4 عاملين للفرد السعودي، وعلى 2 من العمالة المنزلية للمقيم بمبلغ 9600 ريال لكل عامل إضافي سنوياً بحسب ما ذكرت “الإخبارية”.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في وقت سابق، أن القرار يستثنى منه الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسوح به مثل حالات الرعاية الطبية وحالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ويطبق القرار على مرحلتين، بحيث تطبق المرحلة الأولى على العمالة المنزلية القادمة الجديدة لمن يتجاوز لديه عدد العاملين المنزليين على “4” للسعودي الفرد، وعلى “2” للمقيم.
وستطبق المرحلة الثانية على العمالة المنزلية الجديدة والحالية التي تزيد على 4 للسعودي، و2 للمقيم، وذلك اعتبارا من تاريخ 21 / 10 / 1444 هـ.
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