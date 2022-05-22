أمانة العاصمة المقدسة تواصل تعزيز جهودها في إزالة مظاهر التشوه البصري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

واصلت أمانة العاصمة المقدسة جهودها لتنفيذ مبادرة وحملة لـ”معالجة مظاهر التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وكثّفت بلديتي المعابدة والشوقية الفرعيتان جهودهما الرقابية لمعالجة الظواهر السلبية بأحياء وشوارع المنطقة وإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري من خلال قيام الفِرق الرقابية التابعة لكل بلدية بتنفيذ جولات ميدانية على المرافق العامة، أسفر عنها إزالة مجموعة من الإشغالات المخالفة بالطريق العام؛ تمثلت في عدد (١٤٤) من الحواجز ذات أحجام مختلفة، وعدد (٧) مظلات مخالفة ومصادرة كراسي مخالفة على الشوارع العامة، إضافةً إلى إزالة سلاسل لحجز مواقف السيارات مُقامة أمام المنازل مشوّهاً للمظهر العام في عدد من المواقع.

وقامت بلدية المسفلة الفرعية خلال جولاتها الميدانية في الشوارع العامة ضمن نطاقها الإشرافي برصد عدد (٥) سيارات خربة ومهمله، حيث تم وضع إشعارات عليها بالمراجعة وذلك للحد من انتشار مثل هذه الظاهرة السلبية التي تشوه المظهر العام.

كما أزالت بلدية العمرة الفرعية عدد (٢١) لوحة إعلانية مخالفة بمواقع متفرقة ضمن نطاقها الجفرافي مشوهة للمظهر العام في الشوارع والميادين وعلى المباني، وذلك في إطار جهودها الرقابية لمعالجة التشوه البصري.