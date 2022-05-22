شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 19 منشأة مخالفة للاحترازات بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة الباحة 4467 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 19 منشأة تجارية، وتحرير 78 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

وأكد أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.