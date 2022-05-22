محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة
نوهت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، أنه سيتم اليوم إجراء تحويلة بطريق الملك خالد؛ وذلك في الجزء الواقع ما بين طريق الإمام مسلم وطريق الإمام البخاري.
وأوضحت الإدارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن التحويلة تتم “ابتداءً من تاريخ 1443/10/21 هـ، ولمدة شهر، حسب المخطط”.
كانت هذه تفاصيل خبر بدءا من اليوم.. تنفيذ تحويلة بين طريقَي «مسلم والبخاري» لمدة شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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