كورونا حول العالم .. الإصابات تخطت النصف مليار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 522.52 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و670453.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 1002885 83205210

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الهند 524348 43134145

البرازيل 665493 30762413

فرنسا 147780 28955087

ألمانيا 138238 26028515

المملكة المتحدة 177890 22232377

روسيا 785078 18289994

كوريا الجنوبية 23911 17938399

إيطاليا 165918 17229263

تركيا 98704 15012880

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

40 – العراق 25216 2327192

45 ‬‬‬‬- الأردن 14066 1696359