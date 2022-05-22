روسيا تحذر: كارثة نووية مُحتملة بسبب انضمام فنلندا والسويد لـ«الناتو»

محمد بن مسعود - الدمام - كشف نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي أليكسي زورافليوف، أن دخول فنلندا والسويد لحلف شملا الأطلسي «الناتو»، قد يؤدي إلى كارثة نووية.

وأوضح أن أوكرانيا خرجت من المفاوضات مع روسيا، لأنها دمية في يد أمريكا والغرب.

وأكد أنه من المحتمل أن يُحكم على أسرى في دونيتسك ولوجانسك بالإعدام، مشيرًا إلى وجود أسرى أجانب ضمن القوات التي استسلمت في مجمع آزوفستال بماريوبول.

فيما أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان فنلندا، أن وقف تصدير الغاز الروسي انتقاماً من بلاده بعد طلب الانضمام للناتو، وأن ما تريده فنلندا هو مزيد من الردع ضد أي عمل عدواني روسي، مؤكدًا أن غزو أوكرانيا أظهر عدم احترام موسكو لسيادة جيرانها.

وأشار وزير الخارجية الأوكراني، إلى أن بلاده تمارس حقها في الدفاع عن النفس، مؤكدًا أنها فقط هي التي تحدد متى وكيف تنتهي الحرب.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، أن أمريكا تشهد تحديات مختلفة بينها الغزو الروسي لأوكرانيا، وأنها تحتاج إلى تغيير طريقة تفكيرها وأن تكون مبادرة في مجال تكنولوجيا الأسلحة، لافتًا إلى أنه على واشنطن أن تكون مستعدة للحروب المقبلة والمحافظة على السلام من خلال قوة جيشها، لأن السنوات الخمس والعشرين المقبلة لن تكون مثل سابقاتها وكذلك التحديات القادمة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تواجه تحديات كبيرة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.