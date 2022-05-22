“بايدن” ينهي زيارته الآسيوية في اليابان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن، زيارته إلى كوريا الجنوبية، متوجها إلى اليابان، اليوم، في ختام جولته الآسيوية، التي يستهدف منها تعزيز التواجد الأمريكي في ما حول الصين، المنافس الأكبر للولايات المتحدة، وكذلك مواجهة التهديدات النووية لكوريا الشمالية.
وتعد اليابان أحد أبرز حلفاء الولايات المتحدة، وشريك أساسي في دعمها أمام الصين في قارة آسيا، فيما يستهدف بايدن عقد لقاء مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، وكذلك الامبراطور ناروهيتو، غدا الاثنين، قبيل قمة رباعية، تعقد الثلاثاء، وتجمع قادة أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي التقي في كوريا الجنوبية، في زيارة بدأت الجمعة الماضي، بالرئيس المنتخب حديثًا يون سوك-يول، حين ناقشا خلال عدة اجتماعات، مسألة التدريبات العسكرية الموسعة في مواجهة تهديدات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
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