وقاية توضح أعراض «جدري القرود ».. وأهم طرق الوقاية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

وجهت هيئة الصحة العامة “وقاية”، مجموعة من النصائح المهمة للوقاية من فيروس جدري القرود والحد من خطورته وانتشاره.

وأوضحت الهيئة، في تغريدات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن جدري القردة هو مرض فيروسي مستوطن في بعض أجزاء غرب ووسط أفريقيا، في مايو 2022 ، وظهرت عدداً من الحالات ليس لها تاريخ سفر للدول الأفريقية مما يرجح وجود سلسلة انتقال مجتمعي محدود للمرض.

وأضافت أن أعراض مرض جدري القردة تشمل التالي:

سخونة

صداع

ألم في العضلات

انتفاخ في الغدد اللمفاوية

التعب والإرهاق

ألم الظهر

تظهر علامات الطفح الجلدي بعد يوم إلى 3 أيام بداية من الوجه وينتشر في باقي الجسم

وتابعت “وقاية”، أن فترة الحضانة لمرض جدري القردة: “تمتد فترة الحضانة من 5 إلى 21 يوماً ولكنها في الغالب تكون بين 7 إلى 14 يوماً”.

أما عن طريقة انتقال مرض جدري القردة فهي كالتالي:

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١- ينتقل المرض عندما يتعرض الشخص للاتصال مع الحيوان أو الإنسان المصاب بالفيروس أو السوائل والإفرازات.

٢- الانتقال بين الإنسان والحيوان قد يحدث عند العض والخربشة من الحيوان المصاب.

٣- الانتقال بين الإنسان والإنسان يحدث عن طريق الرذاذ التنفسي أو الاتصال الجسدي مع شخص يعاني من أعراض أو ملامسة الأسطح والأغراض الشخصية الملوثة

ووجهت هيئة الصحة العامة “وقاية”، نصائح مهمة للوقاية من مرض جدري القردة كالتالي:

1- أثناء السفر ابتعد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان والتزم بلبس الكمامة وتعقيم الأيدي بشكل مستمر

٢- عليك مراجعة الطبيب في حال ظهور طفح جلدي بعد الإصابة بارتفاع درجة الحرارة وخاصة في حال كنت عائدا من السفر خلال 21 يوما الماضية لبدء الأعراض

٣- اعزل نفسك في حال الإحساس بارتفاع درجة الحرارة أو ظهور الطفح الجلدي حتى موعد استشارة الطبيب