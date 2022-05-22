اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله حارا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق ويكون معتدل بوجه عام خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية من 17 إلى 22 عقدة وتصل من 25 إلى 30 عقدة أحيانا ثم تقل سرعتها لتصل من 10 إلى 15 عقدة خلال الليل.

وحذرت الارصاد من رياح شديدة السرعة.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 4 إلى 7 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 60 % و الصغرى 10%.