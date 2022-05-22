تعليم القصيم تعتمد مواعيد الدوام الصيفي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم اعتمدت إدارة تعليم منطقة القصيم مواعيد الدوام الصيفي لما تبقى من أيام الفصل الدراسي الثالث لجميع المدارس التابعة للإدارة ابتداءً من اليوم الأحد.

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