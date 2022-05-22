جمعية الثقافة والفنون بالمدينة تشارك في فعاليات مهرجان الثقافات والشعوب الـ 10

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

تشارك الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمدينة المنورة في فعاليات المهرجان العاشر للثقافات والشعوب الذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنويا .

وتضمنت مشاركة الجمعية من خلال الجناح الخاص بها عروض مرئية يُظهر للعالم مدى جمال وروعة الثقافة التراثية المدينية وعراقتها وتفاصيلها من حيث المكان واللوحات والقطع الأثرية الذي لاقى استحسان الكثير من رواد ومرتادي المهرجان من مختلف الدول ، مبدين سعادتهم واندهاشهم بما يحيطهم من ثقافات مختلفة ومتنوعة وأيضاً من الجانب الاداري والتنظيمي للمهرجان ولجناح الجمعية .

يذكر أن مهرجان الثقافات والشعوب الذي يستمر فعالياته حتى الخامس والعشرين من شهر شوال الجاري ، يُمثل جانباً من رسالة التعايش بسلام بين الثقافات المتنوعة من خلال ما يقدمه من مكون ثقافي يعرف بالشعوب وحضاراتها وتراث مجتمعاتها في الجامعة التي تُعد واحدة من أكثر جامعات العالم التي تضم مزيجاً من الثقافات لأكثر من 170 دولة من مختلف قارات العالم .