رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل ومحافظاتها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حائل

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- من رياح نشطةو اتربةمثارة على منطقة حائل تشمل مدينة حائل ومحافظاتها تتسبب فينشاط الرياح السطحية وتدني في مدى في الرؤية .

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباح و تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .