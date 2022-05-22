تقني عسير ينظم الملتقى الإعلامي الثاني بحضور عدد من الإعلاميين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير

تنطلق اليوم أعمال الملتقى الإعلامي في دورته الثانية والذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير تحت عنوان “الإعلام التقني” لتسليط الضوء على دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تدريب وتهيئة أبناء وبنات الوطن لسوق العمل ودور الإعلام الوطني في نقل رسالة ومنهجية المؤسسة في المجال المؤسسي وذلك بالشراكة مع “هيئة الصحفيين السعوديين وجمعية إعلاميون بمنطقة عسير” بحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي ومدير عام الإدارة العامة للإتصال المؤسسي بالمؤسسة الدكتورة فوزية الحربي ورئيس هيئة الصحفيين السعوديين ومدير جمعية إعلاميون بالمنطقة ومشاركة عدد من الإعلاميين بالمنطقة والمهتمين بالجانب التدريبي والإعلامي بالمؤسسة .

ويركز الملتقى على الدور الإعلامي المطلوب لإبراز ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ” حفظه الله ” وسمو ولي عهده الأمين من خدمات ودعم لامحدود لمجال التدريب التقني والمهني والتوسع الكبير التي يشهده القطاع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة الذي يشهد تنامياً ملحوظاً في عدد الكليات والمعاهد للجنسين .

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي بأن دور الإعلام مهم ومحوري خاصة مع رؤية المملكة 2030 التي تستهدف الشباب والشابات السعوديين للتماشي والاستفادة من التقنيات الحديثة التي نشهدها في هذا العصر بمختلف المجالات التقنية والمهنية والتي تحتاج لإيدي عاملة مدربة تدريب عالي , ولا يخفى على الجميع الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في نقل التجارب الناجحة للمنتسبين لهذا المجال وللخريجين الذين انهو تدريبيهم في الكليات والمعاهد وافتتحوا مشاريعهم الخاصة حسب تخصصاتهم ليفيدوا ويستفيدوا داخل وطنهم بمشاريع صغيرة ناجحة .

من ناحيته بين مدير إدارة الإتصال المؤسسي بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الأستاذ ياسر الأحمري بأن الملتقى الإعلامي الثاني يتضمن عدداً من الجلسات الحوارية والبرامج التطويرية حيث سيبدأ اللقاء بجلسة بعنوان شرح الية العمل في إدارة الحسابات واستعراض سياسة إدارة الحسابات والتواصل الاجتماعي,وجلسة أخرى بعنوان التدريب التقني والإعلام بالإضافة لجلسة دور المؤسسة في دعم خريجيها , كما سيتم تقديم برنامجين تدريبين في صناعة المحتوى ومهارات الإتصال المؤسسي يقدمها عدد من الخبراء في نفس المجال .