17 دولة مازال سفر السعوديين إليها ممنوعاً بسبب كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أكّدت المديرية العامة للجوازات، مجددًا، أن 17 دولة ما زال سفر المواطنين إليها ممنوعاً، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا فيها (كوفيد-19).

وأوضحت أن هذه الدول هي: لبنان، سوريا، تركيا، إيران، أفغانستان، الهند، اليمن، الصومال، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، ليبيا، إندونيسيا، فيتنام، أرمينيا، روسيا البيضاء، وأخيراً فنزويلا.

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