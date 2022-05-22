اختتام البرنامج التدريبي “تطوير تقنيات الرسم والأشغال” بمكتب جنوب المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المدينة المنورة أختتم قسم التربية الفنية بمكتب جنوب المدينة المنورة البرنامج التدريبي مستهدفا المعلمين تحت عنوان ” تطوير تقنيات الرسم والأشغال ” بإشراف رئيس قسم التربية الفنية بإدارة تعليم المدينة المنورة هاني شربيب . وتناول البرنامج الذي أستمر لمدة 4 أيام ، أهمية التدريب والتطوير للمعلمين مما ينعكس ذلك بشكل ملحوظ على الطلاب وطرق وأساليب متنوعة في التنفيذ وخامات متباينة وبدائل متعددة تناسب مختلف المجالات الفنية والمستجدات المعرفية والمهارية في التربية الفنية كما تخلل البرنامج ورش تدريبية .

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