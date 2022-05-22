التعليم :جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الثامن

محمد بن مسعود - الدمام - وقالت الوزارة، إن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائية سوف يبدأ الساعة (7.30) صباحًا، ويُعاد على مدار اليوم، مشيرةً إلى أن الموعد ينطبق على دروس الصفوف الأول والثاني والثالث المتوسطة.

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