محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض شهدت فعاليات اليوم الثالث لقرية الأنيمي بمنطقة “سيتي ووك” إقبالاً كبيراً من زوار موسم جدة وعشاق المغامرات ومحبي عالم الأنيمي من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، حيث استمتعوا ببرامج وعروض القرية وفعالياتها ذات الطابع الياباني المميز والتي نالت إعجاب الجميع.

وتواصلت عروض ساعة أوتاكو اليابانية الشهيرة، وعروض الأنيمي الموسيقية، كما شهدت الفعاليات لقاء حواري مع فناني المانجا وظهورهم على المسرح “مياكو كوجيما ونورمان إنغلاند”

‏، كما تواصلت عروض المسيرة التنكرية، وعروض قرية دي جي ناريمان، إضافة إلى الحفلة الغنائية الثالثة بقرية الأنيمي .

وحرصت إدارة الموسم على استقطاب التجارب العالمية لأول مرة لتحقيق التنوع وصناعة المرح والمغامرات في أجواء حماسية تفاعلية , حيث تضم “سيتي ووك” 9 مناطق ترفيهية متنوعة منها فعاليات تقدم لأول مرة يمكن تجربتها داخل المدينة مثل منطقة الرعب وتجربة المنطاد وعروض هوت ويلز، وقرية الشلال، وجدار العجائب، كما تحوي على مجموعة مميزة من المطاعم والكافيهات، بالإضافة إلى مجموعة من المتاجر التي تلبي رغبات جميع أذواق أفراد العائلة.

ويعيش زوار “سيتي ووك” خصوصاً من فئة الشباب من الجنسين تجربة جديدة في معايشة المغامرات، والألعاب المتنوعة، والتجارب الحية، وعروض الفرق الموسيقية، كما تحتوي “سيتي ووك” التي تتربع على مساحة 282 ألف متر مربع، منطقة الشلال التفاعلي بارتفاع 50 متراً، ومسارح عربية، وعروض عالمية، تلبي كل الأذواق والرغبات

كانت هذه تفاصيل خبر قرية الأنيمي العالمية بمنطقة “سيتي ووك” تشهد إقبالاً كبيراً من زوار موسم جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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