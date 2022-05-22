متحدث أمانة جدة يكشف عن حقيقة إزالة جامعة الملك عبدالعزيز

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-مكة المكرمة

كشف متحدث أمانة جدة عن صحة الأنباء المتداولة بشأن إزالة جامعة الملك عبدالعزيز في جدة بحكم جوارها لحي الجامعة المقرر إزالته

ونفى متحدث أمانة جدة في تصريحات لقناة الإخبارية ما تم تداوله بشأن إزالة جامعة الملك عبدالعزيز، مؤكدًا أن ذلك ليس صحيحًا

وأوضح متحدث أمانة جدة أن ليس من ضمن خطة لجنة الأحياء العشوائية إزالة أي مواقع خارج الأحياء المقرر إزالتها