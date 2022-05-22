محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-مكة المكرمة
كشف متحدث أمانة جدة عن صحة الأنباء المتداولة بشأن إزالة جامعة الملك عبدالعزيز في جدة بحكم جوارها لحي الجامعة المقرر إزالته
ونفى متحدث أمانة جدة في تصريحات لقناة الإخبارية ما تم تداوله بشأن إزالة جامعة الملك عبدالعزيز، مؤكدًا أن ذلك ليس صحيحًا
وأوضح متحدث أمانة جدة أن ليس من ضمن خطة لجنة الأحياء العشوائية إزالة أي مواقع خارج الأحياء المقرر إزالتها
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث أمانة جدة يكشف عن حقيقة إزالة جامعة الملك عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.