استكمال ازدواج طريق «الرياض-خريص»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن جهود منظومة النقل والخدمات اللوجستية في الارتقاء بجودة الحياة وتوفير خيارات نقل ذات موثوقية ومستوى عال من السلامة، تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية استكمال تنفيذ ازدواج طريق «الرياض/ خريص» بإجمالي أطوال يبلغ 69 كلم.

وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية على طريق «النظيم /خريص» بمنطقة الرياض بإجمالي أطوال يبلغ 21.1 كلم في كلا الاتجاهين، إضافة لإنشاء تقاطع لتسهيل الحركة ورفع مستوى السلامة مع طريق الصيرفي مع تطوير طريق خريص بإجمالي أطوال يبلغ 7.35 كلم، وذلك ضمن جهودها الرامية لتحسين جودة الطريق، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لقاصديه، وخفض نسب الحوادث والإصابات والوفيات عليه.

واستخدمت في تنفيذ الأعمال 4 فرادات اسفلتية، و12 رصاصة متنوعة، كما بلغت كمية الاسفلت المنفذ 416.6 ألف طن.