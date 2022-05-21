شكرا لقرائتكم خبر استكمال ازدواج طريق «الرياض-خريص» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية على طريق «النظيم /خريص» بمنطقة الرياض بإجمالي أطوال يبلغ 21.1 كلم في كلا الاتجاهين، إضافة لإنشاء تقاطع لتسهيل الحركة ورفع مستوى السلامة مع طريق الصيرفي مع تطوير طريق خريص بإجمالي أطوال يبلغ 7.35 كلم، وذلك ضمن جهودها الرامية لتحسين جودة الطريق، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لقاصديه، وخفض نسب الحوادث والإصابات والوفيات عليه.واستخدمت في تنفيذ الأعمال 4 فرادات اسفلتية، و12 رصاصة متنوعة، كما بلغت كمية الاسفلت المنفذ 416.6 ألف طن.
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