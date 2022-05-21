الفصل الثالث بين مطرقة طول الدراسة ولهيب القيظ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‏بدأت 10 إدارات تعليم باستخدام صلاحية الدوام المرن في الفصل الدراسي الثالث الذي يطبق للمرة الأولى في تاريخ الوزارة عبر تقديم موعد بداية الدوام الصباحي لتفادي ارتفاع درجات الحرارة في منتصف الظهيرة اعتبارا من اليوم، حيث ينتهي الفصل الدراسي الثالث الحالي في غرة ذي الحجة ـ بعد 40 يوما.

وطالب أولياء أمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإيجاد آلية مناسبة للدراسة في فصل الصيف من خلال تقليل زمن الحصص الدراسية والنظر إلى صعوبة الدراسة في ظل ارتفاع درجة الحرارة التي تشهدها المدن حاليا في ظل عدم دخول فصل الصيف، واختلاف البيئة والمناخ عند الدول التي تطبق الفصول الثلاثة، واستهلاك الكهرباء وعدم الاستيعاب، مطالبين بدراسة خطة الفصل الثالث في الأعوام المقبلة أو تحويل الدراسة عن بعد.

وكانت وزارة التعليم أعلنت التقويم الدراسي للعام القادم 1444 باستمرار الفصول الدراسية الثلاثة.

وقال الكاتب سعيد الناجي «إن هناك شبه إجماع بأن الفصل الدراسي الثالث عبء على الطلاب والأساتذة وأولياء الأمور، ومرهق ماديا لذوي الدخل المحدود، نظام الترمين هو الأنسب لبيئتنا، أضف إلى ذلك بأن الإجازات القصيرة المتكررة لا يستفاد منها، ولكن الوزارة لها رأي آخر».

وأوضحت الدكتورة في السياسات السكانية والتنمية عبلة مرشد أن «الفصل الدراسي الثالث مطبق في بعض دول العالم ولا يمنع أن نستفيد من التجارب، حيث نحتاج المرونة المناسبة للبيئة وحياتنا فمن الصعوبة بمكان أن يكون فصل دراسي بحت بل من الأفضل تطبيق الفصل العملي مثل الزيارات المختلفة، زيارة المعالم التاريخية، المتاحف، المكتبات».

وقالت المستشارة الأسرية هدى باقادر «إن الفصل الدراسي الثالث يحتاج بيئة مدرسية مهيأة وأجواء مناخية ملائمة وظروفا معيشية مناسبة».

ويرى ولي الأمر عبدالرحمن الدبيخي أن التجربة غير موفقة ولن أقول غير ناجحة لعدة أمور منها الأجواء بالصيف وصعوبة التعاطي معها في ظل الظروف المناخية، وتطويل الدراسة وتجزئتها يقلل من الربط للمعلومات للطالب، وهامشية المعلومة للطالب لا يحفزه على المذاكرة ويكتفي

بالقليل منها، ويزرع عدم الجدية لدى الطلبة لكثرة الإجازات.

من جهته أكد خبير الطقس الفلكي الدكتور خالد الزعاق أنه متبق 15 يوما على دخول مربعانية القيظ و65 يوما على جمرة القيظ، حيث يدخل اليوم الأحد أول مواسم «كنة الجوزاء» ومدتها 13 يوما وفيها يبدأ لسع أشعة الشمس وتهب رياح البوارح المثيرة للغبار والأتربة وتبدأ تخلق الأعاصير الرملية في البر.

إدارات تعليم قدمت الدوام الصباحي:

