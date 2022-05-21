شكرا لقرائتكم خبر فعاليات «الأنيمي» اليابانية تواصل عروضها بموسم جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت فعاليات «قرية الأنيمي» بموسم جدة، التي تعد الأولى من نوعها في العالم عروضها المشوقة في يومها الثاني وسط حضور كبير من الزوار امتلأت بهم ساحات القرية ومواقع فعالياتها.

وافتتحت الفعاليات بساعة أوتاكو المخصصة للمسابقات والحوارات مع شخصيات مؤثرة في عالم الأنيمي، تلتها عروض الأنيمي الموسيقية، كما استمتع الزوار في اليوم الثاني بأطول مسيرة تنكرية لأشهر شخصيات الأنيمي، وسط تسابق الزوار لالتقاط الصور معها، حيث تضمنت الفعاليات كذلك حوارا مع مؤلفة أشهر قصص مانجا الرعب اليابانية.

وحظيت الفعاليات بإقبال كبير من الزوار من الصغار والكبار ومن مختلف الأعمار؛ حيث العروض السينمائية التي نالت إعجاب الحضور من الأسر والأطفال.

من جهة أخرى شهدت منطقة جدة آرت بروميناد إحدى مناطق فعاليات موسم جدة أمس إقبالا كبيرا من زوار الموسم الذي استمتع بالفعاليات والعروض الحية المقدمة وتفاعل معها وسط أجواء احتفالية مميزة على الواجهة البحرية.

وخصصت إدارة موسم جدة الدخول لمنطقة جدة آرت أمس «مجانا» للزوار، وسط منظومة خدمات متكاملة للتسهيل على الزوار قضاء أجمل الأوقات فيها والاستماع بالعروض والبرامج المتنوعة المقدمة لهم، حيث شهدت ساحات جدة آرت إقبالا كبيرا من الأسر والأطفال والشباب من الجنسين منذ الساعات الأولى لافتتاح المنطقة.

وتضمنت العروض برامج وفقرات مسرحية على الواجهة البحرية وعروض الألعاب النارية، وفعاليات ترفيهية، وتضم أكثر من 95 متجرا ومطعما ومقهى، ومنطقة ترفيهية لألعاب الأطفال، وبرج استكشاف والعديد من الخيارات الأخرى المميزة.