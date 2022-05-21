إيجاز الحذف في القرآن بمنصة «أكاديميون»

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وتحدثت الصبان عن بلاغة اللغة العربية ومعانيها في القرآن الكريم وما له من الإيجاز الذي تعجز عنه باقي اللغات الأخرى خاصة «إيجاز الحذف»، وكذلك الصور المتعددة من صور الإيجاز الإعجازي وبعض الأدوات المذكورة في القرآن الكريم بصور مختلفة منها (إذن - إذا) وأسلوب «ذكر الخاص بعد العام»، مبينة مواضع الأداء الإيجازي القرآني المعجز من خلال الآية القرآنية في قوله تعالى (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى).

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت منصة أكاديميون الثقافية بالمدينة المنورة لقاء بعنوان «في أفياء البيان القرآني إعجازا وإيجازا» قدمته عضو هيئة التدريس بكلية الآداب بجامعة الملك عبدالعزيز سابقا الباحثة في مجال الإعجاز البياني للقرآن الكريم الدكتورة خديجة الصبان عبر الاتصال المرئي.وتحدثت الصبان عن بلاغة اللغة العربية ومعانيها في القرآن الكريم وما له من الإيجاز الذي تعجز عنه باقي اللغات الأخرى خاصة «إيجاز الحذف»، وكذلك الصور المتعددة من صور الإيجاز الإعجازي وبعض الأدوات المذكورة في القرآن الكريم بصور مختلفة منها (إذن - إذا) وأسلوب «ذكر الخاص بعد العام»، مبينة مواضع الأداء الإيجازي القرآني المعجز من خلال الآية القرآنية في قوله تعالى (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى).

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