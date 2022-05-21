78% لا يعرفون نطاق تغطية التأمين الصحي

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من جهة أخرى أكد المجلس أن صندوق الضمان الصحي، الذي اعتمدت لائحته في وقت سابق، يهدف لتغطية المصاريف التي تتجاوز التغطية التأمينية المحددة بموجب وثيقة التأمين الصحي للمنشآت المحددة وفق إجراءات وضوابط محددة بالتنسيق بين المجلس والبنك المركزي السعودي، بما ينعكس إيجابا في عملية تقليل المخاطر على شركات التأمين الصحي.كما يسعى الصندوق إلى المساهمة في تخفيض تكلفة الوثيقة التأمينية على أصحاب العمل للفئات المحددة والمستهدفة إضافة إلى ضمان علاج المستفيدين من المؤمن لهم المشمولين بالبرنامج حتى في حال تجاوز الحد الأعلى للتغطية التأمينية، وتعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، وتحسين الاستدامة والابتكار في سوق التأمين الصحي الخاص.
صندوق الضمان الصحي
- جاء لمواءمة تطبيق محافظ الوقاية من المخاطر التأمينية الصحية.
- عدم تحميل أطراف العلاقة أعباء مالية إضافية.
- تمكين المستفيدين من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
- تمكين أصحاب العمل من التأمين على موظفيهم بتكلفة أقل.
- تعزيز شمولية التغطية، و التحقق من توزيع المخاطر.
- المساهمة في زيادة كفاءة تغطية مستحقي التأمين الصحي.
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