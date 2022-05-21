شكرا لقرائتكم خبر 78% لا يعرفون نطاق تغطية التأمين الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر استطلاع رأي نشر على موقع مجلس الضمان الصحي في «تويتر» عن أن 78.3 % من المستفيدين لم يحصلوا على معلومات كافية حول نطاق التغطية لتأمينهم الصحي، فيما أكد 21.7 % من الذين استطلعت آراؤهم أنهم حصلوا على تلك المعلومات.

من جهة أخرى أكد المجلس أن صندوق الضمان الصحي، الذي اعتمدت لائحته في وقت سابق، يهدف لتغطية المصاريف التي تتجاوز التغطية التأمينية المحددة بموجب وثيقة التأمين الصحي للمنشآت المحددة وفق إجراءات وضوابط محددة بالتنسيق بين المجلس والبنك المركزي السعودي، بما ينعكس إيجابا في عملية تقليل المخاطر على شركات التأمين الصحي.

كما يسعى الصندوق إلى المساهمة في تخفيض تكلفة الوثيقة التأمينية على أصحاب العمل للفئات المحددة والمستهدفة إضافة إلى ضمان علاج المستفيدين من المؤمن لهم المشمولين بالبرنامج حتى في حال تجاوز الحد الأعلى للتغطية التأمينية، وتعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، وتحسين الاستدامة والابتكار في سوق التأمين الصحي الخاص.

صندوق الضمان الصحي

