حاضنة لدعم المواهب في المسرح والفنون الأدائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لدعم أصحاب المواهب وتحقيق انطلاقة في مساحات رحبة تزخر بالخبرات المميزة، أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية «حاضنة المسرح والفنون الأدائية»، وهو برنامج دعم شامل لرواد الأعمال من الموهوبين وفناني الأداء في هذا المجال لتمكين منشآتهم وتنمية مشاريعهم.

ويتم تقديم برنامج احتضان يتضمن نخبة من المرشدين والمدربين والخبراء في مجال الأعمال والمسرح والفنون الأدائية لتقديم خدمات استشارية وإرشادية وورش عمل في تخصصات عدة على سبيل المثال لا الحصر: نماذج الأعمال، خطط الأعمال، دراسات الجدوى الاقتصادية، بناء الفريق، العلامة التجارية والتسويق، وإدارة الفعاليات والمسرح والفنون الأدائية، بالإضافة إلى مساحات عمل مشتركة وغرف اجتماعات ومساحة لممارسة تجارب الأداء لتحفيز الرواد وتمكينهم من تطوير مشاريعهم وأنشطتهم التجارية، وأخيرا الربط مع المستثمرين والجهات التمويلية المناسبة في نهاية فترة الاحتضان.

وتتضمن الفئات المستهدفة: أصحاب المواهب الراغبيـن بإنشاء مشاريع في الفنون الأدائية بأنواعها مثل: المسرح، والفنون الشعبية والرقص والكوميديا الارتجالية والعروض الحركية والباليه، وعروض السيرك مثل الخدع البصرية، وكذلك أصحاب المشاريع الناشئة في قطاع المسرح والفنون الأدائية.

أهداف البرنامج







رفع المعايير في قطاع الثقافة والمسرح والفنون الأدائية عن طريق تطوير شركات ناشئة



تعزيز حضور المسرح والفنون الأدائية في مختلف الفعاليات والنشاطات لبناء قطاع حيوي



توفير فرص استثمارية وتمويلية للمنشآت المشاركة في قطاع المسرح والفنون الأدائية



دعم المنشآت الوطنية في قطاع المسرح والفنون الأدائية



مراحل البرنامج

مرحلة المخيم التدريبي الافتراضي 5 يونيو - 9 يونيو

مرحلة برنامج ما قبل الحاضنة الافتراضي 19 يونيو - 23 يونيو

مرحلة الحاضنة الافتراضية 26 يونيو - 25 أكتوبر

مرحلة الحاضنة الحضورية 4 سبتمبر - 27 أكتوبر

مرحلة الحاضنة الحضورية لمدة 8 أسابيع بمشاركة أفضل 8 فرق