اخبار الخليج – «الصحة» تسجل 451 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 651 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 3177، أظهرت تسجيل 451 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 651 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 574805.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 4512 حالة، منها 20 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و3 حالات تحت العناية.