أول رحلة طيران سعودية بطاقم نسائي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أتمت شركة طيران سعودية أول رحلة لها في تاريخ البلاد بطاقم جميعه من النساء، وفق ما أفاد مسؤولون “السبت”، في خطوة وصفتها بأنها حدث مهم على طريق تمكين النساء في المملكة العربية السعودية.

وأقلعت رحلة شركة “فلاي أديل” المنخفضة التكلفة والتابعة للخطوط الجوية السعودية من العاصمة الرياض متوجهة إلى جدة “الخميس”، وفق ما أفاد المتحدث باسم الشركة عماد اسكندراني.

وأفاد اسكندراني أن “غالبية” طاقم الطائرة المؤلف من سبعة أشخاص كن من النساء، بما في ذلك مساعدة قائد الطائرة، ما عدا الكابتن التي كانت امرأة أجنبية.

وقالت شركة طيران «أديل» على صفحتها الرسمية في «تويتر»، مساء الجمعة: «طيران أديل ينفرد بتشغيل أول رحلة في سماء المملكة، بطاقم نسائي بالكامل أغلبيته سعوديات، وذلك على متن أحدث طائراتنا من طراز A320 التي حلقت بالرحلة رقم 117 من الرياض إلى جدة».

وأثنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية التي أكدت إعلان شركة “فلاي أديل” “السبت” على توسع دور النساء في قطاع الطيران في السنوات الأخيرة.

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وعام 2019 أعلنت الهيئة عن أول رحلة طيران بين طاقمها مساعدة سعودية لقائد الطائرة.

وتشمل الأهداف السعودية لقطاع الطيران والمندرجة في إطار إصلاحات رؤية 2030 زيادة حركة المسافرين سنوياً بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 300 مليون مسافر بنهاية العقد الحالي.

وتسعى المملكة إلى جذب استثمارات للقطاع بــ 100 مليار دولار بحلول العام 2030، وإنشاء شركة طيران جديدة وبناء مطار كبير في الرياض وزيادة الشحن بمقدار 5 ملايين طن كل عام.