ومن المقرر أن ينتهي عقد الصربي فوك رازوفيتش مع الفريق البرتقالي في صيف موسم 2023 المقبل.
وتنوي إدارة (البرتقالي) تمديد عقد فوك إلى صيف 2024 بعد النتائج المميزة التي حققها مع الفريق، وأثمرت تحقيق لقب أغلى الكؤوس (كأس خادم الحرمين الشريفين).
وكان مجلس إدارة الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي تعاقد مع الصربي رازوفيتش في شهر يونيو 2021 لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بعقد يمتد لموسمين، بداية من الموسم الرياضي الراهن 2021-2022.
وقاد رازوفيتش الفيحاء في 26 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فاز في 8 مباريات وتعادل في 9 وخسر 9، برصيد 33 نقطة في المركز السادس.
وفي مشوار كأس خادم الحرمين الشريفين، خاض رازوفيتش مع الفيحاء 4 مباريات كسبها جميعاً، بدءاً بأبها الذي انتصر عليه برباعية نظيفة، ثم انتصاره على الباطن في ربع النهائي بنتيجة 2-1، وعبوره فريق الاتحاد متصدر الدوري في نصف النهائي بنتيجة 1-0، وختمها بتحقيق لقب البطولة الغالية بتغلبه على الهلال بضربات الترجيح 3-1 بعد انتهاء الأشواط الإضافية بتعادل الفريقين 1-1.
قد يهمك أيضاً :-
- استقبلا لاجئة وخرجت متزوجة!
- سيدة تضع 5 توائم بحالة جيدة في ولادة قيصرية
- رحلة مخصصة للكلاب على قطار سريع
- «هالك الروسي» يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا
- ألمانيا تمنع خروج القطط حتى نهاية أغسطـس!
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه مصادر لـ «عكاظ»: الفيحاء يمدد عقد رازوفيتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.