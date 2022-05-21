محمد بن مسعود - الدمام - وضعت سيدة مصرية خمسة توائم في ولادة قيصرية بمستشفى المنشاوي العام بمدينة طنطا، أمس السبت، مكتملي النمو وبحالة صحية جيدة، وكذلك الأم، وسط حالة من الفرحة والسعادة انتابت جميع العاملين بالمستشفى وأسرة الأطفال.
وأوضحت الطبيبة التي قامت بإجراء العملية القيصرية أن السيدة وضعت قبل ذلك ثلاث مرات تم استقبالها قبل الولادة بأسبوع لمتابعة الحالة وإعطاء الأدوية اللازمة والاطمئنان على الحالة الصحية لها والأجنة، وقد تمت العملية بنجاح بعد متابعة الحالة الصحية للأم والأجنة، مشيرة إلى أن أوزان الأطفال طبيعية وتم وضعهم بالحضانات للتأكد من حالتهم الصحية. من جانبه، كلف وكيل وزارة الصحة بالغربية، مدير المستشفى بمتابعة حالة الأم والأطفال الخمسة، كذلك إنهاء إجراءات تسجيلهم وتوفير الألبان المدعمة لهم والأدوية اللازمة وتوفير احتياجاتهم للتأكد من سلامة الأم والأطفال.
قد يهمك أيضاً :-
- استقبلا لاجئة وخرجت متزوجة!
- رحلة مخصصة للكلاب على قطار سريع
- «هالك الروسي» يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا
- ألمانيا تمنع خروج القطط حتى نهاية أغسطـس!
- السديري يرأس وفد المملكة في اجتماعات الألكسو بتونس
كانت هذه تفاصيل خبر سيدة تضع 5 توائم بحالة جيدة في ولادة قيصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.