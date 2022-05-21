ألمانيا تمنع خروج القطط حتى نهاية أغسطـس!

محمد بن مسعود - الدمام - في واقعة غريبة، أمرت السلطات في بلدة فالدورف جنوب غربي ألمانيا، بعض أصحاب القطط بإبقاء حيواناتهم الأليفة في منازلهم حتى نهاية أغسطس المقبل، واتضح أن الهدف من تلك التوجيهات هو حماية طائر نادر خلال موسم تكاثره، وحسب ما نشر موقع abc، يهدف القرار إلى المساعدة على إنقاذ الطيور من نوع «القبرة المتوجة»، التي تضع أعشاشها على الأرض لتصبح بالتالي فريسة سهلة للقطط.

ويأتي هذا القرار المثير للجدل في ألمانيا، بينما انخفض عدد الطيور في غرب أوروبا بشكل حاد خلال العقود الأخيرة، وحسب التقرير ينطبق هذا القرار على جميع القطط في جنوب البلدة على أن يظل ساريًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، لكنه أثار مشاعر القلق لدى أصحاب الحيوانات الأليفة.

كما ذكر الموقع، أن رئيس الجمعية المحلية لحماية الحيوان يخطط لاتخاذ خطوات قانونية للطعن ضد القرار، قائلاً: «أرجوكم التزموا الهدوء، يمكنني أن أؤكد لكم أننا سنبذل قصارى جهدنا لوقف هذا الإجراء غير المناسب».