السديري يرأس وفد المملكة في اجتماعات الألكسو بتونس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

ترأس معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري وفد المملكة في الدورة الـ 26 للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته الـ117 في العاصمة تونس .

وأشاد الدكتور السديري خلال كلمته بالمنجزات المشهودة والجهود الحثيثة التي قامت بها المنظمة بالتعاون المشترك مع الدول الأعضاء، وكذلك تبني المملكة العديد من البرامج والمبادرات البناءة مع المنظمات الإقليمية والدولية التي تخدم رؤية المملكة 2030 ، مشيراً إلى أن المنجزات التي حققتها المملكة في مجال التعليم والثقافة والعلوم والذكاء الاصطناعي، وأبرزها المرتبة الأولى عربياً في براءات الاختراع بتسجيل 1871 براءة اختراع دولية، وكذلك ثاني أفضل دولة عربية من حيث جودة التعليم لعام 2021، إضافة إلى الفوز بـ22 جائزة عالمية في مسابقة أنتل الدولية للعلوم والهندسة “آيسف2022″، والحصول على جائزة أفضل عالم باحث ومشروع على مستوى العالم , مؤكداً أن المملكة تدعم الرؤى الوطنية والإقليمية والدولية لتطوير سياسات ثقافية مبتكرة، حيث أطلقت مختبراً تفاعلياً للسياسات الثقافية إسهاماً في تمكين القطاع الثقافي ومواكبة الحراك المتسارع محلياً وعالمياً، إضافة إلى إطلاق برنامج الابتعاث الثقافي وصندوق التنمية الثقافية لتمكين الشباب من الالتحاق بالمجال الإبداعي الثقافي، وكذلك تقديم 30 مليون دولار لمؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع، إلى جانب إطلاق هاكثون البيئة لدعم مستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء”، وتعزيز دور المملكة الرقمي عالمياً عبر مجموعة من الدراسات والتقارير المعرفية المختصة بالذكاء الاصطناعي.

وتشهد الدورة إقامة معرض بعنوان “الخط العربي” بمشاركة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة خلال الفترة من 15 مايو الجاري حتى 15 يونيو المقبل، حيث يعرض فيه 20 لوحة جمالية عن الخط، وكذلك إقامة ندوة علمية عن أهمية الفنون الخطية العربية.