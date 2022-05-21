600 ألف غرامات لـ4 صيادين مخالفين

وأوضحت القوات الخاصة للأمن والحماية أن عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة 80 ألف ريال، وعقوبة صيد الوبر 25 ألف ريال للكائن الواحد، وعقوبة الصيد من دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال.
وتصل عقوبة حياز 5 أسلحة نارية إلى 400 ألف ريال، فيما تصل عقوبة صيد 9 كائنات من الوبر 200 ألف ريال. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم «911» بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و«999» و«996» في بقية مناطق المملكة.
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