صيانة طريق أبو حدرية

يواصل فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية جهوده في تنفيذ حزمة من مشاريع السلامة والصيانة على طريق أبو حدرية، الذي يعد من أهم الطرق في المنطقة، حيث تواصل الوزارة جهودها على الطريق وفق الخطة التشغيلية المعتمدة التي تضمن رفع مستوى السلامة والجودة.

وأعلن فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية البدء بأعمال إصلاح طريق الدمام- أبو حدرية، وذلك ابتداء من منطقة منيفة إلى كوبري الساجي بالاتجاه الرئيس، ومن كوبري الساجي إلى كوبري أبوحدرية بالاتجاه العكسي بطول 60كلم بالاتجاهين.

ويتضمن العمل ثلاث مراحل الأولى ابتداء من بعد جسر رأس الخير (جسر القطار) حتى جسر (الثاجي) بطول 29كلم باتجاه الخفجي، حيث سيكون العمل بإغلاق جزئي للمسار وكتف الطريق وإتاحة الحركة على المسار والكتف الآخر لنفس الاتجاه ضمن عدد من التحويلات المرورية بطول 5 كم لكل تحويلة، والمرحلة الثانية ابتداء من بعد جسر (الثاجي) حتى بعد جسر منيفة (جسر القطار) بطول 19 كيلومترا باتجاه الدمام، حيث سيكون العمل بإغلاق جزئي للمسار وكتف الطريق وإتاحة الحركة على المسار والكتف الآخر لنفس الاتجاه ضمن عدد من التحويلات المرورية بطول 5كم لكل تحويلة، والمرحلة الثالثة ابتداء من بعد جسر منيفة (جسر القطار) حتى جسر أبو حدرية بطول 13 كيلومترا باتجاه الدمام، حيث سيكون العمل بإغلاق جزئي للمسار وكتف الطريق وإتاحة الحركة على المسار والكتف الآخر لنفس الاتجاه ضمن عدد من التحويلات المرورية بطول 5كم لكل تحويلة.