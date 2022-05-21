صيانة طريق أبو حدرية

وأعلن فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية البدء بأعمال إصلاح طريق الدمام- أبو حدرية، وذلك ابتداء من منطقة منيفة إلى كوبري الساجي بالاتجاه الرئيس، ومن كوبري الساجي إلى كوبري أبوحدرية بالاتجاه العكسي بطول 60كلم بالاتجاهين.
ويتضمن العمل ثلاث مراحل الأولى ابتداء من بعد جسر رأس الخير (جسر القطار) حتى جسر (الثاجي) بطول 29كلم باتجاه الخفجي، حيث سيكون العمل بإغلاق جزئي للمسار وكتف الطريق وإتاحة الحركة على المسار والكتف الآخر لنفس الاتجاه ضمن عدد من التحويلات المرورية بطول 5 كم لكل تحويلة، والمرحلة الثانية ابتداء من بعد جسر (الثاجي) حتى بعد جسر منيفة (جسر القطار) بطول 19 كيلومترا باتجاه الدمام، حيث سيكون العمل بإغلاق جزئي للمسار وكتف الطريق وإتاحة الحركة على المسار والكتف الآخر لنفس الاتجاه ضمن عدد من التحويلات المرورية بطول 5كم لكل تحويلة، والمرحلة الثالثة ابتداء من بعد جسر منيفة (جسر القطار) حتى جسر أبو حدرية بطول 13 كيلومترا باتجاه الدمام، حيث سيكون العمل بإغلاق جزئي للمسار وكتف الطريق وإتاحة الحركة على المسار والكتف الآخر لنفس الاتجاه ضمن عدد من التحويلات المرورية بطول 5كم لكل تحويلة.
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