نظام مرتقب يربط مخرجات التعليم بسوق العمل

تتجه وزارة التعليم إلى تنظيم الحوكمة ووضع الممكنات النظامية للجهات الحكومية المعنية للرقي بالعملية التعليمية وربط مخرجاتها بمتطلبات واحتياجات سوق العمل. وطرحت الوزارة عبر منصة «استطلاع» مشروع نظام التعليم العام بهدف تنظيم ما يتعلق بالتعليم العام، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 15 يونيو 2022. وتعرض منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية، حالياً 8 مشروعات تنظيمية وإجرائية ذات صلة بالشؤون التنموية، طرحتها العديد من الجهات الحكومية؛ بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.



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