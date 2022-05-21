أمير الشمالية يطلع على خطط الإسكان

تسلم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، تقريراً عن أهم خطط وبرامج فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمنطقة، وذلك خلال استقباله مدير الفرع المهندس عبدالله العنزي.



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