6 إدارات تعليم تقدم مواعيد الدوام ساعة

عجلت 6 إدارات تعليم في المملكة مواعيد الدوام الصباحي للطلاب والطالبات بتقديم الدوام الصيفي ساعة ليكون الحضور الساعة السادسة والربع صباحاً والحصة الأولى في السادسة والنصف بعد تقديمه عن الساعة السابعة والربع، وذلك لارتفاع درجات الحرارة ما يسهم في انصراف الطلاب من المدارس باكرا، وعلى الرغم من أن القرار وجد قبولاً من جانب اتخاذ بعض الإدارات صلاحيتها باستخدام الدوام المرن بالمدارس فإن هناك من عارضوا ذلك لارتباطهم بالدوام في الساعة الثامنة صباحاً ما يشكل فجوة بين دوام الطلاب وأولياء أمورهم في وظائفهم.

وأعلنت إدارات الخرج، وحوطة بني تميم والحريق، والمجمعة، وحائل، والقويعية، والقصيم، منذ بداية الخميس تقديم موعد الدوام الرسمي للمدارس بعد تعديله، وذلك بعد أسبوعين من تطبيق الدوام الصيفي عقب إجازة عيد الفطر، وبذلك عاش طلاب وطالبات خلال شهرين 4 مواعيد للدوام بعد الدوام الشتوي حتى شهر شعبان، ومن ثم الدوام في الساعة التاسعة في شهر رمضان ومن ثم العودة للدوام الصيفي بعد العودة من إجازة شهر رمضان والعيد ليأتي التعديل بتقديمه ساعة من أجل ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الحالي.

في المقابل تختلف مواعيد شروق الشمس في مختلف مناطق المملكة ودرجات الحرارة لذلك بعض المناطق تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة تصل إلى 40 درجة في حين تشرق الشمس ببعض المناطق الساعة الخامسة فجرا وبعدها بنصف ساعة مدن أخرى.