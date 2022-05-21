800 ألف إجابة للسائلين في المسجد الحرام

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ووفرت الوكالة البرنامج لنقل الفتاوى المعتمدة وتصحيح بعض المعتقدات وتوجيه وإرشاد قاصدي المسجد الحرام فيما يفيد أداء العمرة وشروطها، حيث يقوم بالإفتاء 62 شيخا مشاركا وعدد من القضاة وأساتذة الجامعات المختصين في العلوم الشرعية والمؤهلين تأهيلا كبيرا في مجال الفتاوى.ويتلقى المستفيدون الإجابة على الفتوى «عبر الاتصال» من 10 مواقع بالمسجد الحرام وبـ11 لغة، ومن خلال 4 مكاتب للرد على المتصل من داخل الحرم ومن خارجه على مدار 24 ساعة، إضافة إلى الاستفادة من خدمات الروبوت التوجيهي، حيث استفاد منه صوتا وصورة 60 ألف قاصد وقاصدة.
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