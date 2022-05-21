شكرا لقرائتكم خبر 800 ألف إجابة للسائلين في المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفاد من برنامج إجابة السائلين الذي تشرف عليه وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية نحو 800 ألف معتمر من قاصدي وزائري بيت الله الحرام، و600 ألف متصل، منذ بداية العام الحالي.

ووفرت الوكالة البرنامج لنقل الفتاوى المعتمدة وتصحيح بعض المعتقدات وتوجيه وإرشاد قاصدي المسجد الحرام فيما يفيد أداء العمرة وشروطها، حيث يقوم بالإفتاء 62 شيخا مشاركا وعدد من القضاة وأساتذة الجامعات المختصين في العلوم الشرعية والمؤهلين تأهيلا كبيرا في مجال الفتاوى.

ويتلقى المستفيدون الإجابة على الفتوى «عبر الاتصال» من 10 مواقع بالمسجد الحرام وبـ11 لغة، ومن خلال 4 مكاتب للرد على المتصل من داخل الحرم ومن خارجه على مدار 24 ساعة، إضافة إلى الاستفادة من خدمات الروبوت التوجيهي، حيث استفاد منه صوتا وصورة 60 ألف قاصد وقاصدة.