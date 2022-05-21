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800 ألف إجابة للسائلين في المسجد الحرام

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- بواسطة أيمن الوشواش - استفاد من برنامج إجابة السائلين الذي تشرف عليه وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية نحو 800 ألف معتمر من قاصدي وزائري بيت الله الحرام، و600 ألف متصل، منذ بداية العام الحالي.

ووفرت الوكالة البرنامج لنقل الفتاوى المعتمدة وتصحيح بعض المعتقدات وتوجيه وإرشاد قاصدي المسجد الحرام فيما يفيد أداء العمرة وشروطها، حيث يقوم بالإفتاء 62 شيخا مشاركا وعدد من القضاة وأساتذة الجامعات المختصين في العلوم الشرعية والمؤهلين تأهيلا كبيرا في مجال الفتاوى.

ويتلقى المستفيدون الإجابة على الفتوى «عبر الاتصال» من 10 مواقع بالمسجد الحرام وبـ11 لغة، ومن خلال 4 مكاتب للرد على المتصل من داخل الحرم ومن خارجه على مدار 24 ساعة، إضافة إلى الاستفادة من خدمات الروبوت التوجيهي، حيث استفاد منه صوتا وصورة 60 ألف قاصد وقاصدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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