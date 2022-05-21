شكرا لقرائتكم خبر حقوق الإنسان: المملكة حريصة على توفير حياة كريمة لذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت هيئة حقوق الإنسان في فعاليات الملتقى العلمي ضمن مبادرة «اسمعني 5» للصم والبكم وضعاف السمع التي أقيمت بدعوة من الجامعة العربية المفتوحة تحت رعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في الجانب الاجتماعي والنفسي لذوي الإعاقة.

وشهدت مشاركة الهيئة ضمن جلسات الملتقى تقديم ورقة عمل أكدت خلالها حرص المملكة على توفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومنهم فئات الصم وضعاف السمع بما يضمن تقديم خدمات الرعاية الشاملة لهم انطلاقا من رعاية حكومة المملكة بمختلف الفئات ذات الاحتياج الصحي والاجتماعي.

كما شاركت الهيئة في المعرض المصاحب لمبادرة «اسمعني 5» بجناح توعوي حظي باهتمام زوار المعرض قدم من خلاله عرض مرئي عن مهام الهيئة واختصاصاتها، كما أتاح الجناح للزوار إمكانية الاستفادة من خدمات المنصة الالكترونية للهيئة عبر شاشة تفاعلية.