الصحة تؤكد جاهزية المملكة لرصد واكتشاف جدري القردة

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ونوهت إلى جاهزية وقدرة المملكة على رصد واكتشاف حالات الاشتباه بـ»جدري القردة».وأوضح وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية عبدالله عسيري، أن المملكة قادرة على رصد واكتشاف حالات الاشتباه بـ»جدري القردة» ومكافحة العدوى.
وأضاف بأن هناك تعريفا قياسيا للحالات المشتبهة وطريقة تأكيدها، طرق الرصد والتشخيص موجودة في مختبرات المملكة.
وتابع «وعن طريقة أنظمة الرصد والممارسين الصحيين على دراية بالتعريف القياسي للمرض وبطرق اشتباهه ورصد العينات ومكافحة العدوى في الحالات المشتبهة».
وبين أن حالات الانتقال بين البشر محدودة جدا، وبالتالي إمكانية أن يحصل أي تفشيات منه حتى بالدول التي رصدت حالات هي احتمالات منخفضة جدا، ومثل ما تستعد الدول لأي الأمراض الوبائية، هناك آليات للرصد والتعميم وإجراءات مكافحة العدوى.
وبينت أن برنامج اللوائح الصحية الدولية بالمملكة على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية لمعرفة تفاصيل أي مستجدات حول المرض أو رصد أي حالات في جميع أنحاء العالم للتأكد من عدم وجود مخالطين لأي حالات ترصد في المملكة.
وحثت الوزارة الجميع على الحرص باتباع السلوكيات الصحية، والإرشادات التوعوية التي تصدر عنها وعن هيئة الصحة العامة (وقاية)، كذلك في حالة السفر لخارج المملكة التعرف على الإجراءات الوقائية اللازمة خاصة في الدول التي رصد المرض فيها.
ماذا أكدت الصحة؟
- جاهزيتها التامة للرصد و التقصي و التعامل مع الحالات في حال ظهور أي حالة.
- جميع الفحوصات الطبية و المخبرية متوفرة.
- لديها خطة وقائية و علاجية متكاملة للتعامل مع مثل تلك الحالات في حال ظهورها.
الخطة تشمل:
- تعريف الحالات المشتبه بها و المؤكدة.
- التعامل معها و التقصي الوبائي للمخالطين
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