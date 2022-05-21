القيادة تهنئ العليمي بذكرى يوم الوحدة اليمنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الدكتور رشاد العليمي، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده. وأعرب الملك في برقية تهنئة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار. كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار. من جهة اخرى تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا، من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون. وعبر ولي العهد، في بداية الاتصال عن التهنئة لرئيس الجمهورية الفرنسية بإعادة انتخابه. كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات السعودية الفرنسية، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق الأمن والاستقرار.

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