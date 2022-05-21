شكرا لقرائتكم خبر الإيقاع بـ12,458 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بـ12,458 مخالفا بكل مناطق المملكة خلال الفترة من 12 إلى 18 مايو الحالي.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أمس، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة

وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

نتائج الحملات:

إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 12,458 مخالفا، منهم:







7836 مخالفا لنظام الإقامة



3134 مخالفا لنظام أمن الحدود



1488 مخالفا لنظام العمل



إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 115 شخصا، منهم:





47% يمنيو الجنسية



35% إثيوبيو الجنسية



18% جنسيات أخرى







ضبط 71 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية



ضبط 19 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم



إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 81,423 وافدا مخالفا، منهم:

77,630 رجلا

3793 امرأة