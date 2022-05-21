شكرا لقرائتكم خبر إصابة 20 لكل 100 ألف شخص بـ «التهاب الكبد ب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت وزارة الصحة أن 19.9 شخصا لكل 100 ألف من السكان مصابون بالتهاب الكبد ب في المملكة، وهو مرض فيروســـي يصيـــب وظائف الكبد ويسبب أضرارا مرضية أخرى. ويمكن أن يســـبب فيـــروس الكبد ب مشـــاكل صحية للمريض خارج الكبد مثل الكليتين والجلد والدم وتظهر بأعراض مختلفة حسب العضو المصاب. وأشارت الوزارة إلى أنه يمكـــن الوقاية من الإصابة بأخذ التطعيمـــات وخاصة للعامليـــن الصحييـــن في المستشـــفيات والمراكز الصحيـــة للوقاية من خطر العدوى. وأشارت الوزارة إلى أنه يمكـــن الوقاية من الإصابة بأخذ التطعيمـــات وخاصة للعامليـــن الصحييـــن في المستشـــفيات والمراكز الصحيـــة للوقاية من خطر العدوى. ويصعب علاج فيـــروس «الكبـــد ب» لأن كل الأدوية المصـــرح بها للعـــلاج تعمل على تخفيض كميـــة الفيروس وفـــي معظم الأحيان لا تؤدي إلى الشفاء التام من المرض؛ لذا الوقاية أفضل وسيلة للعلاج. يزيد خطر الإصابة عند:





الأطفال المولودين لأم مصابة



الممارسين الصحيين



إصابة الزوج أو الزوجة



مشاركة الأدوات الشخصية مع شخص مصاب



مرضى غسيل الكلى



أعراض الإصابة



فقدان الشهية



ألم في البطن



غثيان وقيء



آلام في المفاصل



اصفرار في العين



المضاعفات



تليف الكبد



الالتهاب المزمن



سرطان الكبد



الوفاة



كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 20 لكل 100 ألف شخص بـ «التهاب الكبد ب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.