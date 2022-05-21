مهارات قوية في التحفيز الذاتي والقيادة واتخاذ القرار لرائد الأعمال...

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتميز بالنشاط، وموجه نحو الهدف ومستوحى من الإنجازات قصيرة المدى، هذه هي أكثر أنواع الشخصيات شيوعا، ولديها وقت سهل في التواصل والتفاعل مع الآخرين، ووفقا لمؤشر مايرز بريجز، فإن هذه الشخصية هم أفراد حيويون، ويميل الأشخاص الذين ينتمون إليها أن يكونوا جاذبين، ويسعون للتحفيز من خلال التفاعل الاجتماعي. طبيعتهم المنفتحة تجعلهم مناسبة للوظائف سريعة الخطى والموجهة نحو العمل والتي تتطلب مهارات قوية في التعامل مع الأشخاص.. ومن مشاهيرها دونالد ترامب، ومادونا وإدي مورفي وجاك نيكلسون وصامويل إل جاكسون، حاولت «مكة» أن تجمع أهم الوظائف الملائمة لهذه الشخصية..

أفضل 8 وظائف

1- ريادي

رواد الأعمال هم مبتدئون ويمكنهم تطوير مشروع أو عمل تجاري من الألف إلى الياء.

إنهم بحاجة إلى مهارات قوية في التحفيز الذاتي والقيادة واتخاذ القرار.

يجب أن يمتلك رواد الأعمال أيضا المهارات الأساسية في الأعمال التجارية والاتصالات والإدارة المالية لتحقيق النجاح في مساعيهم، وتعتبر ESTPs مناسبة بشكل خاص لمهن ريادة الأعمال نظرا لمهاراتها الواسعة والمتنوعة في الأشخاص. يمكنهم التفاعل بسهولة مع مجموعة متنوعة من المساهمين والمانحين والزملاء في العمل.

المستقبل الوظيفي

يتشابه دور رائد الأعمال في نواح كثيرة مع كبار المديرين التنفيذيين مثل المديرين التنفيذيين والمديرين العامين. قد يساعد رواد الأعمال في بدء عمل تجاري قبل الانتقال إلى مشروع آخر أو تولي منصب ثابت كرئيس تنفيذي داخل مؤسستهم.

بغض النظر عن المسار الوظيفي الدقيق لرائد الأعمال، فإن فرص العمل تميل إلى أن تكون الأفضل لمن لديهم درجة علمية متقدمة ومهارات إدارية. في حين يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) حدوث زيادة بنسبة 4٪ في الوظائف التنفيذية العليا وزيادة بنسبة 5٪ في جميع الوظائف الإدارية بين 2019 و 2029.

2- أخصائي دعم كمبيوتر

يقدم هؤلاء المتخصصون الدعم الفني والتقني لمستخدمي الكمبيوتر. عادة ما يعملون مع متخصصي تكنولوجيا المعلومات الآخرين لدعم الشبكات أو التواصل مباشرة مع المستخدمين لحل المشكلات على الواجهة الأمامية.

يجب أن يمتلكوا مهارات متقدمة في حل المشكلات والتواصل وخدمة العملاء.

المستقبل الوظيفي

مع استمرار توسع الأعمال الافتراضية في جميع أنحاء العالم، أصبح المزيد والمزيد من المنظمات تعتمد على متخصصي دعم الكمبيوتر.

يؤدي هؤلاء المحترفون عادة مهاما مثل تثبيت البرامج والمعدات المعقدة وإصلاحها وترقيتها.

قد يعمل متخصصو دعم الكمبيوتر في المؤسسات الكبيرة أو الصغيرة كجزء من فريق تكنولوجيا المعلومات.

بدلا من ذلك، قد يتخصصون في تقديم خدمات الدعم على أساس عقد. بين عامي 2019 و2029، ويتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، زيادة بنسبة 8 ٪ في وظائف أخصائي دعم الكمبيوتر وزيادة بنسبة 6 ٪ في وظائف أخصائي دعم الشبكة.

3- مدير المبيعات

يوجه مديرو المبيعات أنشطة فرق المبيعات لكل من المؤسسات الكبيرة والصغيرة. يضعون الأهداف ويقدمون المشورة لممثلي المبيعات حول طرق تحسين الأداء وتبسيط العمليات. يقوم مديرو المبيعات أيضا بتوظيف وتوظيف وتدريب أعضاء فريق المبيعات.

المستقبل الوظيفي

ترتبط التوقعات الوظيفية لمديري المبيعات ارتباطا جوهريا بصحة الاقتصاد. مع تقدم الأعمال التجارية العالمية عبر الإنترنت، هناك طلب على مديري المبيعات ذوي الخبرة في التجارة الالكترونية. على العكس من ذلك، تحتاج المتاجر التقليدية إلى مديري مبيعات يتمتعون بمهارات

متقدمة للتنافس مع البائعين عبر الإنترنت.

يجب أن يتوقع المرشحون نموا إيجابيا للمبيعات والوظائف الإدارية الأخرى خلال العقد المقبل. تتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، زيادة بنسبة 4 ٪ في وظائف مدير المبيعات بين عامي 2019 و2029، وهو ما يتساوى مع متوسط النمو المتوقع لجميع المهن.

4- أخصائي طب طوارئ

المسعفون وفنيو الطوارئ الطبية هم من أوائل المستجيبين لمشهد حالة الطوارئ الطبية.

يتم إرسالهم من قبل 911 عاملا وغالبا ما يعملون جنبا إلى جنب مع ضباط الشرطة ورجال الإطفاء في حالات الطوارئ. يقدم المسعفون خدمات طبية طارئة للمرضى وينقلونهم إلى المرافق الطبية لمزيد من العلاج.

المستقبل الوظيفي

تؤثر عوامل متعددة على الطلب المستمر على المسعفين المؤهلين وفرق الطوارئ الطبية في الولايات المتحدة.

تتطلب حالات الطوارئ الناتجة عن الكوارث الطبيعية وحوادث السيارات والجرائم العنيفة باستمرار مساعدين مهنيين مدربين.

إضافة إلى ذلك، فإن سكان الولايات المتحدة الذين يتقدمون في السن يتطلبون بشكل متزايد خدمات المسعفين في حالات الطوارئ الصحية المرتبطة بالعمر.

تتطلب العديد من المناطق الريفية والمدن الصغيرة من المواطنين الخضوع لتدريب متخصص ليصبحوا مسعفين متطوعين، ويتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي نموا في هذه الوظيفة يبلغ بنسبة 6٪ بين عامي 2019 و 2029.

5- ضابط شرطة أو مخبر

يلعب ضباط الشرطة والمحققون أدوارا رئيسة في العدالة الجنائية وحماية الأشخاص والممتلكات والتحقيق في الجرائم لحل القضايا.

تشمل الأدوار ذات الصلة عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، وحراس الأسماك واللعبة، وضباط دوريات العمدة.

المستقبل الوظيفي

بشكل عام، هناك طلب ثابت على ضباط الشرطة والمحققين المدربين على الصعيد الوطني؛ ومع ذلك، فإن الطلب على ضباط الشرطة والمحققين يختلف باختلاف الميزانيات التشغيلية للولايات والمدن الفردية.

تتوقع مكاتب إحصاءات العمل الأمريكي، زيادة بنسبة 5٪ في وظائف الشرطة والمباحث من 2019 إلى 2029. ومع ذلك ، قد يواجه المرشحون منافسة وظيفية كبيرة، حيث أبلغت وكالات إنفاذ القانون عن معدلات دوران منخفضة. قد يكون للمتقدمين الذين يتحدثون لغتين والذين لديهم خبرة استقصائية ودرجة البكالوريوس ميزة في سوق العمل.

6- مدير الإنشاءات

يطلق عليهم أيضا مديرو المشاريع أو المقاولون العامون، حيث يقوم مديرو البناء بالتخطيط والإشراف على مشاريع البناء لأشياء مثل المباني والطرق والجسور.

بفضل مهارات إدارة المشاريع القوية، يقوم مديرو الإنشاءات بالتنسيق بشكل روتيني مع المهندسين والمهندسين المعماريين ومسؤولي الحكومة المحلية لتنفيذ مشاريع مهمة.

المستقبل الوظيفي

يزداد الطلب على مديري البناء عبر قطاعات متعددة.

يجب أن يؤدي تزايد عدد السكان وتوسع الأعمال المستمر إلى زيادة الحاجة إلى المساكن والمستشفيات والمدارس ومباني البيع بالتجزئة.

إضافة إلى ذلك ، قد تتطلب التحسينات على البنية التحتية الوطنية ومشاريع التعديل التحديثي مديري إنشاءات مؤهلين.

تتقلب وظائف مديري البناء وفقا للصحة العامة للاقتصاد.

بين عامي 2019 و 2029، يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، زيادة بنسبة 8 ٪ في وظائف إدارة البناء.

7- مدير المطعم

يشرف مديرو المطاعم على العمليات اليومية لمطعم أو مؤسسة خدمات غذائية.

مهامهم الإدارية ذات شقين: ضمان تجربة عملاء مرضية وتحقيق ربح للمطعم للوفاء بالتزامات كشوف المرتبات.

المستقبل الوظيفي

في حين أن الحاجة إلى مديري المطاعم يجب أن تستمر في الزيادة بشكل طفيف في السنوات القادمة، فقد تباطأ النمو، حيث تعتمد العديد من المطاعم على كبار الطهاة لتولي دور إداري أكبر.

على الرغم من محدودية الوظائف، فقد تصبح متاحة مع تقاعد المديرين الحاليين أو تبديل المجالات المهنية، تتوقع مكاتب إحصاءات العمل الأمريكي، زيادة بنسبة 1٪ في وظائف مديري خدمات الطعام والمطاعم من 2019 إلى 2029.

8- الممثل

يصور الممثلون الشخصيات ويؤدون في التلفزيون والأفلام والمسرح وغيرها من إنتاجات الفنون المسرحية.

يفسرون النصوص للمساعدة في إحياء عمل الكاتب.

فضل الممثلين مبدعون ومثابرون، مع مهارات ممتازة في الحفظ والخطابة.

المستقبل الوظيفي

في حين أن الفنون الأدائية شديدة التنافسية، يجب أن تستمر في توظيف ممثلين موهوبين.

يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، زيادة انتشار المنصات الرقمية لفنون الأداء في السنوات القادمة، مما يخلق فرصا للممثلين في الإنتاج الافتراضي.

بينما نادرا ما تتطلب أدوار التمثيل درجة معينة أو مسارا تعليميا ، فقد يستفيد بعض الممثلين من الحصول على درجة البكالوريوس، خاصة بالنسبة لأدوار التمثيل المسرحي.

يوقع المكتب نموا بنسبة 3٪ في وظائف التمثيل بين عامي 2019 و2029.

يحقق معظم الممثلين حوالي 20 دولارا في الساعة، على الرغم من أن هذا قد يختلف بشكل كبير.

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