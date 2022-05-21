الصحة العالمية تنشر تحديثا بشأن أعراض جدري القرود وطرق الوقاية منه

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت منظمة الصحة العالمية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن أعراض جدري القرود المعتادة.

أعراض جدري القرود

وأوضحت أن أعراض جدري القرود تشمل ما يلي:

ـ طفح جلدي مع بثور – على الوجه واليدين والقدمين والعين والفم والأعضاء التناسلية.

ـ الحمى.

ـ الصداع.

ـ آلام العضلات.

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ـ انخفاض الطاقة.

ـ تورم الغدد الليمفاوية.

الوقاية من جدري القرود

ولحماية نفسك والآخرين من جدري القرود، أكدت الصحة العالمية، اتباع هذه الإجراءت:

ـ اعزل نفسك وتحدث إلى عامل صحي إذا كانت لديك أعراض.

ـ تجنب ملامسة الجلد أو الوجه مع أي شخص لديه أعراض.

ـ نظف يديك والأسطح والأشياء التي تم لمسها بانتظام.

ـ ارتد كمامة إذا كنت على اتصال وثيق مع شخص مصاب.

ـ تحدث إلى أحد العاملين الصحيين إذا كنت قلقاً.

كما يمكن ـ بحسب المنظمة ـ لشخص على اتصال وثيق بشخص حامل للعدوى أن يصاب بـ جدري القرود، مؤكدة أنه لا يصح وصم الناس بسبب المرض أبداً، حيث إن الوصمة يمكن أن تكون عائقا أمام إنهاء تفشي المرض.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل والدول الأعضاء والشركاء على فهم المزيد عن تفشي جدري القرود، وكيفية انتشار الفيروس “حتى نتمكن من وقفه”.